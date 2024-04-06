Hingga Sabtu (6/4/2024) malam, penumpang masih memadati area konter check in Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta). Mayoritas penumpang membawa rombongan keluarga karena telah mendapat cuti libur kerja maupun libur anak sekolah.
Pengelola bandara mencatat ada kenaikan penumpang sebanyak 8 persen, atau 188.000 orang dibandingkan pada Jumat (5/4/2024). Hal ini seiring dengan jumlah pergerakan pesawat yang juga meningkat hingaa 1.200 penerbangan.
Kontributor: Hasnugara
Produser: Kristo Suryokusumo
(mhd)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow