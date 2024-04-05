...

Bandara Dhoho Kediri Resmi Beroperasi, Siap Layani Pemudik Jelang Lebaran

Febry Rachadi, Jurnalis · Jum'at 05 April 2024 17:05 WIB
Bandara Internasional Dhoho Kediri telah resmi beroperasi hari ini (5/4/24). 
 
Pesawat Citilink Indonesia QG752 melakukan pendaratan perdana di Bandara Dhoho Kediri. Pendaratan tersebut disambut dengan prosesi water salute oleh dua mobil damkar. 
 
Bandara yang akan menjadi penghubung udara kawasan selatan Jawa Timur ini siap melayani pemudik. Salah satu calon penumpang jurusan Jakarta mengaku senang dengan beroperasinya Bandara Dhoho Kediri.
 
Produser : Febry Rachadi
Kontributor : Afnan Subagio

(mhd)

