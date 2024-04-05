...

Harapan Marsekal Fadjar Prasetyo kepada KSAU yang Baru

Raka Dwi Novianto, Jurnalis · Jum'at 05 April 2024 11:15 WIB
Marsekal TNI Fadjar Prasetyo meminta semua pihak untuk mendukung kinerja Marsekal Madya TNI Mohamad Tonny Harjono usai ditunjuk sebagai Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU). Tonny ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai KSAU menggantikan Fadjar Prasetyo pada Jumat (5/4/2024).
 
Fadjar berharap Tonny dapat memimpin TNI AU menjadi semakin kuat dan profesional di masa depan. Selain itu, Fadjar juga mengucapkan terimakasih kepada rekan-rekan media yang selalu menjalin kerja sama dengan baik selama dirinya menjabat sebagai KSAU.
 
Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal melantik Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) yang baru pada hari ini Jumat 5 April 2024. Pelantikan akan dilakukan di Istana Negara. Presiden Jokowi, kata Ari, sudah menandatangani aturan mengenai pemberhentian Marsekal TNI Fadjar Prasetyo dari jabatannya KSAU.
 
Pemberhentian itu diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) nomor 20 TNI tahun 2024 tentang pemberhentian dengan hormat sebagai KSAU. Dalam Keppres tersebut, kata Ari, juga mengatur mengenai pengangkatan Marsekal Madya TNI Mohamad Tonny Harjono sebagai KSAU yang baru.
 
Ari juga mengungkapkan bahwa selain melantik KSAU, Presiden Jokowi juga akan mengukuhkan Pengurus Kwartir Nasional Gerakan Pramuka dan Pengurus Lembaga Pemeriksa Keuangan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Masa Bakti Tahun 2023-2028.
 
