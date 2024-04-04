...

Tausiyah Ramadhan Mega Sayillah Rahma: Puasa Melatih Kesabaran

Vincentius Camar, Jurnalis · Jum'at 05 April 2024 05:00 WIB
Menurut Ustazah Mega Sayillah Rahma, bahwa dalam beribadah puasa di bulan ramadhan umat muslim tidak hanya menahan lapar dan haus saja,  melainkan juga diajarkan untuk melatih kesabaran dan pengendalian diri,  misalnya, kita diharuskan menjaga lisan dan anggota tubuh, untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang Allah SWT,  begitu juga menjaga emosional kita, oleh sebab itu ganjaran dari buah kesabaran ini, makakita akan mendapat pahala yang disempurnakan tanpa batas disisi Allah SWT.

