Masjid Nasional Al Akbar Surabaya memamerkan Alquran klasik raksasa berusia lebih dari 100 tahun. Alquran tersebut memiliki berat 25 kilogram, panjang 110 cm, lebar 180 cm, dan berjumlah 121 lembar.

Alquran raksasa ini merupakan hibah dari seorang jamaah. Diharapkan, keberadaan Alquran ini dapat mendorong generasi muda untuk menyukuri karya para ulama.

Selain Alquran raksasa, dipamerkan juga Kitab Kuning berusia 324 tahun dan Alquran Sunan Giri.

Kontributor: Hari Tambayong

