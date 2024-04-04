...

Okezone Berbagi Ajak Buka Puasa Bersama Anak Panti Asuhan

Anggita Maura, Jurnalis · Kamis 04 April 2024 15:52 WIB
Okezone.com selaku portal media di bawah naungan iNews Media Group, menggelar acara Okezone Berbagi di bulan Ramadhan pada Selasa (2/4/2024). Acara ini turut dihadiri puluhan anak panti asuhan yang antusias mengikuti kegiatan berbagi dengan sesama ini.
 
Acara yang digelar di Swiss-Bell Residence, Rasuna Said, Jakarta Selatan ini Mengusung tema Menebar Kebaikan, Menjemput Keberkahan. 
 
Kegiatan Okezone Berbagi merupakan bagian dari program OKE CARE yang sudah dilakukan di tahun-tahun sebelumnya. Kegiatan ini bertujuan berbagi dan memberikan kebahagiaan kepada mereka yang membutuhkan.
 
Seperti diketahui, Okezone Berbagi merupakan rangkaian perayaan ulang tahun ke-17 Okezone.com yang jatuh pada 1 Maret lalu. Acara ini terselenggara berkat kerja sama Okezone.com dengan Lazismu dan Hotel Swiss-Belresidences Rasuna Epicentrum, Jakarta. Dukungan juga diberikan Kementerian Agama (Kemenag) dan APP Group.
 
Adapula penampilan spesial dari Risty Tagor dan Ang Sharly yang memberikan hiburan dan permainan seru untuk anak-anak panti asuhan yang hadir di acara ini.
 
Reporter: Anggita Maura

(rns)

Berita Terkait

