Jalur arteri Cikampek yakni Simpang Mutiara menuju Simpang Jomin terpantau ramai lancar, Kamis (4/4) malam. Arus lalu lintas di Simpang Mutiara masih didominasi pengendara motor dan mobil pribadi.

Jalur Simpang Mutiara menuju Simpang Jomin tampak minim penerangan, banyak lampu jalan yang mati sepanjang Jalan Raya Cikopo menuju Pantura. Sementara puncak arus mudik diprediksi terjadi pada 5-7 April 2024.

Reporter: Ravie Wardani

