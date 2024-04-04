Empat orang dari komunitas sepeda asal Tangerang memilih mudik dengan sepeda menuju berbagai daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Berbekal beberapa pakaian, peralatan sepeda serta uang, rombongan mengayuh sepeda ribuan kilometer menuju kampung halaman.

Para pemudik sepeda ini tidak terlalu memaksakan diri jika dirasa sudah lelah, mereka akan beristirahat. Untuk istirahat, mereka singgah di masjid maupun rest area, meski pulang kampung dengan sepeda mereka tetap menjalankan puasa.

Meski melelahkan dan resiko kecelakaan tidak mengendurkan semangat mengayuh sepeda demi bertemu sanak keluarga.

Kontributor: Rahmat Hidayat

