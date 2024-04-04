...

Tinjau Terminal Purabaya Surabaya, Kapolri: Waspadai Daerah Rawan Kecelakaan

Yoyok Agusta, Jurnalis · Kamis 04 April 2024 20:28 WIB
Kapolri Listyo Sigit Prabowo melakukan sidak di Terminal Purabaya, Surabaya, Kamis(4/4) untuk memastikan kesiapan petugas dan seluruh fasilitas arus mudik di Jawa Timur telah siap. Kapolri mengingatkan jajarannya untuk mewaspadai jalur rawan kecelakaan karena Jawa Timur memiliki angka kecelakaan tertinggi sepanjang 2023.
 
Sebelumnya, Kapolri juga melakukan sidak di Pelabuhan Gilimanuk untuk pastikan kesiapan jalur laut saat mudik 2024.
 
Kontributor: Yoyok Agusta

(mhd)

