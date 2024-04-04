Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD memilih jogging di Taman Suropati sambil menunggu berbuka puasa, Kamis(4/4).

Mahfud memang rutin berolahraga setiap hari Jumat di pagi hari, namun di bulan Ramadan, sengaja memilih waktu sore untuk berolahraga. Mahfud mengungkap selalu menyempatkan diri untuk berjalan santai di treadmill setiap habis salat tarawih atau menjelang sahur, namun kali ini sengaja berolahraga di luar untuk mencari suasana baru.

Reporter: Riana Rizkia

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News