Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto meninjau Pelabuhan Gilimanuk dan Ketapang, Kamis (4/4) untuk memastikan kesiapan pelayanan dan pengamanan arus mudik-balik Lebaran 2024.

Kapolri memaparkan strategi dan upaya untuk mewujudkan arus mudik dan balik yang aman serta nyaman di Pelabuhan Gilimanuk dan Ketapang.

Kapolri juga mengimbau kepada ASDP berkoordinasi dengan pihak BMKG untuk mengantisipasi fenomena cuaca yang sewaktu-waktu bisa berubah.

Produser: Hendra Kaswara

