Dermaga Eksekutif Pelabuhan Merak, Banten mulai dipadati pemudik di H-6 Lebaran, Kamis (4/4). Kantong-kantong parkir dipenuhi kendaraan roda empat pemudik yang ingin menyebrang ke Sumatra. Rata-rata kendaraan yang antre didominasi oleh kendaraan pribadi berplat B.

Menurut data PT ASDP periode 3-4 April 2024, tercatat jumlah kapal yang beroperasi sebanyak 44 unit. Realisasi total penumpang mencapai 52.121 orang atau turun 31% jika dibandingkan tahun lalu.

Reporter: Tangguh Yudha Ramadhan

Produser: Akira AW

(fru)

