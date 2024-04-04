Dermaga Eksekutif Pelabuhan Merak, Banten mulai dipadati pemudik di H-6 Lebaran, Kamis (4/4). Kantong-kantong parkir dipenuhi kendaraan roda empat pemudik yang ingin menyebrang ke Sumatra. Rata-rata kendaraan yang antre didominasi oleh kendaraan pribadi berplat B.
Menurut data PT ASDP periode 3-4 April 2024, tercatat jumlah kapal yang beroperasi sebanyak 44 unit. Realisasi total penumpang mencapai 52.121 orang atau turun 31% jika dibandingkan tahun lalu.
Reporter: Tangguh Yudha Ramadhan
Produser: Akira AW
