H-6 Lebaran, Ratusan Kendaraan Pemudik Mengantre di Pelabuhan Merak

Tangguh Yudha, Jurnalis · Kamis 04 April 2024 13:40 WIB
Dermaga Eksekutif Pelabuhan Merak, Banten mulai dipadati pemudik di H-6 Lebaran, Kamis (4/4). Kantong-kantong parkir dipenuhi kendaraan roda empat pemudik yang ingin menyebrang ke Sumatra. Rata-rata kendaraan yang antre didominasi oleh kendaraan pribadi berplat B.
 
Menurut data PT ASDP periode 3-4 April 2024, tercatat jumlah kapal yang beroperasi sebanyak 44 unit. Realisasi total penumpang mencapai 52.121 orang atau turun 31% jika dibandingkan tahun lalu. 
 
Reporter: Tangguh Yudha Ramadhan 
Produser: Akira AW

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

Suntikan Dana Jumbo Rp200 T ke Himbara Harus Ada Arahan Jelas The Daily Buzz

