Rencana pengoperasian jalan tol Bogor Ciawi Sukabumi (Bocimi) jalur Sukabumi-Jakarta masih terhambat hingga Kamis (4/4/2024) siang. Berdasarkan pantauan, gerbang tol (GT) Parungkuda kini masih tertutup untuk dilewati kendaraan umum.

Tidak hanya itu, longsor susulan juga masih terjadi pada siang ini. Sebuah kendaraan minibus yang tertimbun juga belum dapat dievakuasi.

Longsor ini menyebabkan bahu jalan dan satu jalur lainnya tergerus sepanjang 25 meter dengan kedalaman 20 meter dan membuat akses jalan terputus.

Kontributor: Dharmawan Hadi

Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

