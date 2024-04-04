H-6 Lebaran, PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daop 1 Jakarta mencatat belasan ribu pemudik berangkat dari Stasiun Gambir, Jakarta Pusat.

Sampai saat ini, sebanyak 718.394 tiket telah terjual untuk keberangkatan kereta api jarak jauh (KAJJ) dari Stasiun Gambir dan Pasar Senen.

Dari Stasiun Gambir terjual sebanyak 232.107 tiket dengan 40 perjalanan KAJJ per hari sedangkan keberangkatan KA dari Stasiun Pasar Senen terjual sebanyak 486.287 tiket dengan 37 perjalanan KAJJ perhari.

Terlihat pemudik di Stasiun Gambir membawa sejumlah barang bawaan untuk dibawa ke kampung halaman masing-masing.

Sejumlah jasa porter terpantau sibuk membantu pemudik membawa barang bawaannya menuju area peron kereta yang berada di lantai atas.

Reporter: Refi Sandi

Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News