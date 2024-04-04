Sekda DKI Jakarta, Joko Agus Setyono melepas belasan ribu pemudik gratis Pemprov DKI Jakarta. Acara digelar di Lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat, Kamis (4/4).

Sebelumnya acara pelepasan akan dihadiri Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono. Namun saat acara berlangsung Heru Budi Hartono tidak hadir dengan alasan kesehatan.

Total bus yang disediakan sebanyak 469 unit dengan tambahan 16 bus dari mitra kerja sama. Pemprov DKI menyiapkan alokasi 18.760 kursi program mudik gratis dengan jumlah 469 bus. 259 bus akan diberangkatkan dalam arus mudik dan 210 bus dialokasikan untuk arus balik Lebaran.

