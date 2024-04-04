Ketua Tim Hukum Nasional (THN) Bambang Widjojanto (BW) walk out atau meninggalkan ruang sidang Mahkamah Konstitusi (MK) saat eks Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej hendak memberikan keterangan sebagai ahli yang dihadirkan Tim Pembela Prabowo-Gibran dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU), Kamis (4/4).

Bambang menolak mendengarkan keterangan dari Eddy karena telah menyampaikan keberatan atas kehadirannya, dan menyampaikan akan kembali memasuki ruangan ketika Eddy selesai memberikan keterangan

Melihat reaksi tersebut, Eddy menjelaskan status hukumnya yang dipermasalahkan oleh Bambang Wdjojoanto

Sebelumnya, Bambang Widjojanto keberatan dengan kehadiran ahli yang dihadirkan Tim Pembela Prabowo-Gibran. Bambang mempermasalahkan status hukum dari Eddy dengan mengutip pemberitaan terkait sprindik penyelidikan baru terhadap Eddy.

