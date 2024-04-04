...

Bambang Widjojoanto Walk Out dari Sidang PHPU saat Eks Wamenkumham hendak Beri Keterangan

Jonathan Simanjuntak, Jurnalis · Kamis 04 April 2024 13:00 WIB
Ketua Tim Hukum Nasional (THN) Bambang Widjojanto (BW) walk out atau meninggalkan ruang sidang Mahkamah Konstitusi (MK) saat eks Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej hendak memberikan keterangan sebagai ahli yang dihadirkan Tim Pembela Prabowo-Gibran dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU), Kamis (4/4). 
 
Bambang menolak mendengarkan keterangan dari Eddy karena telah menyampaikan keberatan atas kehadirannya, dan menyampaikan akan kembali memasuki ruangan ketika Eddy selesai memberikan keterangan
 
Melihat reaksi tersebut, Eddy menjelaskan status hukumnya yang dipermasalahkan oleh Bambang Wdjojoanto
 
Sebelumnya, Bambang Widjojanto keberatan dengan kehadiran ahli yang dihadirkan Tim Pembela Prabowo-Gibran. Bambang mempermasalahkan status hukum dari Eddy dengan mengutip pemberitaan terkait sprindik penyelidikan baru terhadap Eddy.
 
Reporter: Jonathan Simanjuntak
Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

