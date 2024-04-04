Kuasa hukum Anies-Muhaimin dan kuasa hukum Ganjar-Mahfud melayangkan protes atas nama-nama ahli yang dihadirkan oleh pasangan Prabowo-Gibran. Mereka mempertanyakan independensi dari para ahli tersebut.

Momen itu terjadi saat sidang sengketa di gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (4/4). Mulanya, kuasa hukum Ganjar-Mahfud, Maqdir Ismail, memprotes ahli yang dihadirkan oleh Prabowo-Gibran atas nama Andi Muhammad Asrun.

Produser: Akira AW

(fru)

