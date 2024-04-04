...

Sidang MK Dilanjutkan Hari Ini, Giliran Saksi dan Ahli Kubu Prabowo-Gibran Beri Keterangan

Akira Aulia Witri, Jurnalis · Kamis 04 April 2024 11:38 WIB
Mahkamah Konstitusi melanjutkan sidang sengketa Pilpres, Kamis (4/4). Dengan agenda pemeriksaan saksi dari kubu Prabowo-Gibran sebagai pihak terkait. Tim Prabowo-Gibran menghadirkan 6 saksi dan 8 ahli, yakni: 
 
8 Ahli yang Dihadirkan: 
 
1. Guru Besar Ilmu Konstitusi Universitas Pakuan, Andi Muhammad Asrun 
2. Pakar hukum, Abdul Khair Ramadhan 
3. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Aminuddin Ilmar 
4. Pakar hukum tata negara, Margarito Kamis 
5. Dekan Fakultas Manajemen Pemerintahan IPDN, Khalilul Khairi 
6. Guru Besar Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada dan mantan Wamenkumham, Edward Omar Sharif Hiariej 
7. Pendiri lembaga survei Cyrus Network, Hasan Nasbi 
8. Direktur Eksekutif Indo Barometer, Muhammad Khodari.
 
6 Saksi yang Dihadirkan:
 
1. Gani Muhammad 
2. Andi Bataralifu 
3. Ahmad Doli Kurnia Tanjung 
4. Suprianto 
5. Abdul Wahid 
6. Ace Hasan Syadzily
 
Produser: Akira AW

(fru)

