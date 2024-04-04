...

Antisipasi Lonjakan Penumpang, Bandara I Gusti Ngurah Rai Buka Posko Lebaran

Indira Arri, Jurnalis · Kamis 04 April 2024 10:36 WIB
Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali, membuka posko angkutan Lebaran 2024. Hal ini sebagai bentuk antisipasi lonjakan penumpang, khususnya di terminal domestik. 
 
Pihak bandara memproyeksikan pelayanan kepada 1.021.005 penumpang domestik dan internasional. Sebanyak 1.381 personel bandara dikerahkan untuk bertugas selama periode Hari Raya Idul Fitri.
 
Kapolres Kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai menyebut pihaknya telah melakukan rekayasa lalin demi kelancaran keluar masuk kendaraan di kawasan bandara.
 
Posko terpadu ini dilaksanakan mulai Rabu (3/4) sampai Kamis (18/4) 
 
Kontributor: Indira Arri 
Produser: Akira AW

(fru)

