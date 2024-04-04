Arus lalu lintas di Tol Cipali KM 110 Subang, Jabar mulai dipadati pemudik, Kamis (4/4). Volume kendaraan meningkat signifikan jika dibandingkan pada Rabu (3/4) kemarin.

Warga Ibu Kota mulai pulang ke kampung halamannya ke wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Terlihat banyak kendaraan bernomor polisi B yang membawa barang di atas kendaraannya.

Arus mudik di Tol Cipali Subang didominasi oleh kendaraan roda empat hingga bus pariwisata. Untuk pemudik yang melintasi Tol Cipali diharapkan selalu hati-hati dalam perjalanan.

Kontributor: Yudy Heryawan

Produser: Akira AW

(fru)

