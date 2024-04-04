...

H-6 Lebaran, Arus Lalu Lintas di Tol Cipali Subang Meningkat Tajam

Yudy Heryawan Juanda, Jurnalis · Kamis 04 April 2024 09:40 WIB
Arus lalu lintas di Tol Cipali KM 110 Subang, Jabar mulai dipadati pemudik, Kamis (4/4). Volume kendaraan meningkat signifikan jika dibandingkan pada Rabu (3/4) kemarin. 
 
Warga Ibu Kota mulai pulang ke kampung halamannya ke wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Terlihat banyak kendaraan bernomor polisi B yang membawa barang di atas kendaraannya. 
 
Arus mudik di Tol Cipali Subang didominasi oleh kendaraan roda empat hingga bus pariwisata. Untuk pemudik yang melintasi Tol Cipali diharapkan selalu hati-hati dalam perjalanan. 
 
Kontributor: Yudy Heryawan 
Produser: Akira AW

