Beginilah suasana antrean warga yang hendak menukarkan uang baru di salah satu bank. Lokasi di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kota Bekasi, Jawa Barat, Kamis (4/4) dini hari.

Antrean tersebut tampak mengular sampai ratusan meter hingga ke jalan sejak subuh. Masing-masing orang hanya bisa menukarkan maksimal Rp3.500.000 untuk satu paket.

Pihak bank juga membatasi nomor anteran hanya 100 orang saja dalam per hari. Sejumlah warga yang tidak dapat nomor antrean pun merasa kecewa.

Kontributor: Rahmat Hidayat

Produser: Akira AW

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News