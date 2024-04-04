...

Imbas Tol Bocimi Longsor, Arus Lalin Dialihkan ke GT Cigombong

Budi Setiawan, Jurnalis · Kamis 04 April 2024 09:11 WIB
Operasional Jalan Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi) belum bisa difungsikan, Kamis (4/4). Arus lalin dari Sukabumi ke Jakarta dan sebaliknya dialihkan ke Gerbang Tol Cigombong.
 
Hal ini karena sebelumnya di jalan keluar Gerbang Tol Bocimi-Parungkuda terjadi longsor. Akibatnya, sebuah lubang besar muncul hingga mengakibatkan satu minibus terperosok.
 
Tol Bocimi hanya dibuka satu jalur yaitu dari Sukabumi menuju Jakarta. Jenis kendaraan yang boleh melintas hanya golongan satu yaitu sedan atau minibus.
 
Masih belum bisa dipastikan kapan Tol Bocimi akan kembali dioperasikan.
 
Kontributor: Budi Setiawan
Produser: Akira AW

(fru)

