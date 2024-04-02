Minibus jasa ekspedisi menabrak warung makan dan penjual roti bakar hingga porak-poranda, di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat, Selasa (2/4) dini hari. Akibatnya, tiga orang dilarikan ke RSUD Cengkareng karena mengalami luka-luka.
Diduga, minibus tersebut mengalami hilang kendali saat melaju kecepatan tinggi. Kini sopir dibawa ke Kantor Unit Laka Lantas Jakarta Barat untuk dilakukan pemeriksaan.
Reporter: Rio Manik
Produser: Akira AW
