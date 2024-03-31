Parade musik sahur menjadi salah satu tradisi bagi masyarakat Tarakan pada bulan Ramadan. Ribuan warga antusias ikut dalam parade musik sahur Sabtu (30/3/2024).

Mereka menabuh berbagai alat musik, bedug dan juga barang bekas. Parade tersebut dimulai dari Stadion Datu Adil dengan menyusuri sejumlah jalan protokol di Tarakan hingga Masjid Raya Al-Ma'arif. Sepanjang jalan nampak masyarakat menyambut dengan antusias.

Para peserta menampilkan kreasi musik sahur masing-masing. Penyalaan flare pun menjadi pemandangan seru yang dinanti warga yang menonton.

Reporter: Usman Coddang

Produser: Reza Ramadhan

(mhd)

