Parade musik sahur menjadi salah satu tradisi bagi masyarakat Tarakan pada bulan Ramadan. Ribuan warga antusias ikut dalam parade musik sahur Sabtu (30/3/2024).
Mereka menabuh berbagai alat musik, bedug dan juga barang bekas. Parade tersebut dimulai dari Stadion Datu Adil dengan menyusuri sejumlah jalan protokol di Tarakan hingga Masjid Raya Al-Ma'arif. Sepanjang jalan nampak masyarakat menyambut dengan antusias.
Para peserta menampilkan kreasi musik sahur masing-masing. Penyalaan flare pun menjadi pemandangan seru yang dinanti warga yang menonton.
Reporter: Usman Coddang
Produser: Reza Ramadhan
(mhd)
