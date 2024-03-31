Sebanyak 86 warga mengungsi imbas ledakan di Gudang Peluru TNI, Ciangsana, Kabupaten Bogor Sabtu (30/3). Minggu (31/3) pukul 11.30 WIB, rumah Kepala Desa Ciangsana disulap jadi tempat pengungsian.

Hanya ada beberapa pengungsi yang tengah beristirahat di atas kasur berwarna merah. Sebanyak 86 KK dengan 100 orang lebih diungsikan di tempat pengungsian tersebut. Lokasi tempat pengungsian itu, berjarak 8,1 kilometer dari titik gudang.

Reporter: Widya Michella

Produser: Akira AW

