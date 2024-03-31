Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menduga kebakaran di Gudang Munisi Daerah (Gudmurah) milik Kodam Jaya di perbatasan Bekasi-Bogor, Jawa Barat salah satunya disebabkan oleh munisi yang sudah kedaluwarsa.

Jenderal Agus Subiyanto menjelaskan amunisi yang sudah kedaluwarsa lebih sensitif untuk meledak. Ia menyebut gesekan dan gerakan amunisi yang sudah kedaluwarsa dapat menyebabkan ledakan.

