Proses pendinginan Gudmurah Kodam Jaya yang terbakar selesai dilakukan. Butuh sekitar 8 jam untuk pendinginan titik api hingga benar-benar aman.
Damkar menyatakan pendinginan selesai pukul 08.15 WIB, Minggu (31/3). Mobil-mobil pun sudah keluar dari TKP ledakan. Sejumlah warga yang penasaran masih terus berdatangan untuk melihat TKP.
Kontributor: Rahmat Hidayat
Produser: Akira AW
