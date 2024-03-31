Proses pendinginan Gudmurah Kodam Jaya yang terbakar selesai dilakukan. Butuh sekitar 8 jam untuk pendinginan titik api hingga benar-benar aman.

Damkar menyatakan pendinginan selesai pukul 08.15 WIB, Minggu (31/3). Mobil-mobil pun sudah keluar dari TKP ledakan. Sejumlah warga yang penasaran masih terus berdatangan untuk melihat TKP.

Kontributor: Rahmat Hidayat

Produser: Akira AW

