Dalam kultumnya Ustaz Roys Qaribilla, S.Ud., M.Pd., M.H., M.Sos. menceritakan bahwa Baginda Nabi SAW. ketika berpuasa di bulan ramadhan, sangat menghormati dan mengagungkan bulan mulia tersebut.

Banyak hal-hal yang diamalkan pada siang dan malam harinya dengan memfokuskan diri beribadah kepada Allah SWT. membaca Al-Qur’an, serta memperbagus puasa tersebut dengan menjalankan sunnah-sunnahnya.

