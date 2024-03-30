...

Rating Episode 3 Queen of Tears Tandai Rekor Baru

Kevin Pakan, Jurnalis · Sabtu 30 Maret 2024 16:00 WIB
Episode 3 drama Korea Queen of Tears yang tayang pada Sabtu 16 Maret lalu, menandai rekor baru. Drama yang dibintangi aktor Kim Soo Hyun dan aktris Kim Ji Won ini mendapat rating sebesar 9,6 persen. 
 
Queen of Tears belum pernah mendapatkan rating setinggi tersebut pada episode sebelumnya. Episode sebelumnya mencetak rating sebesar 8,7 persen.
 
Drama Queen of Tears berhasil menjadi salah satu drama televisi yang paling populer dalam beberapa pekan terakhir. Selain itu para aktor dan aktrisnya juga masuk daftar bintang drama paling populer. 
 
