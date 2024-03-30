...

Gudang Amunisi Terbakar, Warga Temukan Granat di Depan Rumah yang Tak Jauh Dari Lokasi Kebakaran

Wahyu Triyogo, Jurnalis · Sabtu 30 Maret 2024 22:45 WIB
Gudang amunisi milik TNI terbakar sekitar pukul 18.30 Sabtu malam, (30/3/2024). Kebakaran ini menimbulkan ledakan hebat dari dalam gudang.
 
Bahkan salah satu warga yang tinggal di perumahan tak jauh dari lokasi menemukan granat. Granat ini ditemukan di depan salah satu rumah warga di Ciangsana.
 
Diduga granat tersebut meledak saat terbakar dan terlontar hingga ke rumah warga. Gudang milik armed TNI AD yang terbakar berada di Desa Ciangsana Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. 
 
Pangdam Jaya memastikan tidak ada korban jiwa dalam insiden kebakaran ini.
 
Reporter: Teddy Suteja

