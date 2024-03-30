...

Pangdam Jaya: Tidak Ada Korban Jiwa Dalam Ledakan Gudang Amunisi Milik Kodam Jayakarta di Perbatasan Bekasi Bogor

Koko Wijanarko, Jurnalis · Sabtu 30 Maret 2024 22:14 WIB
Panglima Daerah Militer Jayakarta Mayjen TNI. Mohamad Hasan Menyampaikan bahwa ledakan gudang amunisi milik Artileri Medan di Kampung Parung Pinang, desa Ciangsana, Kecamatan Gunungputri, Bogor tidak sampai memakan korban jiwa. Hal ini disampaikan Pangdam saat konferensi pers di lokasi. Menurut Pangdam, gudang amunisi tersebut berada didalam bunker dan didesain untuk keamanan. Meskipun hingga saat ini jajaranya Belum berhasil memasuki lokasi Karena masih terjadi beberapa ledakan. Pangdam menghimbau masyarakat untuk turut aktif melaporkan ke pihak TNI Jika mendapati beberapa potongan amunisi yang tercecer.

(rns)

