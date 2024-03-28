...

TAUSIYAH RAMADHAN Abil Ash, M. Ag: Menuju dan Makna Malam Nuzulul Quran

Vincentius Camar, Jurnalis · Kamis 28 Maret 2024 17:50 WIB
Dalam tausiyahnya Ustaz Abil Ash, M. Ag. menjelaskan bahwa Nuzulul Quran memiliki dua kata, yakni Nuzul dan Alquran. Kata Nuzul memiliki arti turun dari tempat tinggi ke tempat rendah, sementara Alquran itu sendiri adalah kalam Allah yang diturunkan melalui malaikat Jibril disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. 
 
Sedangkan untuk menuju ke sana, kita harus memperbanyak mempelajari Alquran itu sendiri dan memahami maknanya serta mengerti maksud tujuan dari setiap ayat dalam Alquran.
 
Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

Suntikan Dana Jumbo Rp200 T ke Himbara Harus Ada Arahan Jelas The Daily Buzz

