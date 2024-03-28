Dalam tausiyahnya Ustaz Abil Ash, M. Ag. menjelaskan bahwa Nuzulul Quran memiliki dua kata, yakni Nuzul dan Alquran. Kata Nuzul memiliki arti turun dari tempat tinggi ke tempat rendah, sementara Alquran itu sendiri adalah kalam Allah yang diturunkan melalui malaikat Jibril disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW.

Sedangkan untuk menuju ke sana, kita harus memperbanyak mempelajari Alquran itu sendiri dan memahami maknanya serta mengerti maksud tujuan dari setiap ayat dalam Alquran.

