Masjid Agung Natuna, Masjid Terbesar Kedua di Natuna yang Mirip Taj Mahal

Alfie Al Rasyid, Jurnalis · Kamis 28 Maret 2024 10:30 WIB
Masjid Agung Natuna di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, memiliki bangunan yang mirip dengan Taj Mahal di India. Terdapat kolam yang mengarah ke Laut Natuna dan di belakang masjid terdapat Gunung Ranai yang berdiri dengan gagah.
 
Dibangun tahun 2007 lalu, Masjid Agung Natuna berdiri di atas lahan selus 15.500 meter persegi. Masjid ini merupakan yang terbesar dan termegah di Kepulauan Riau yang memiliki banyak kubah.
 
Masjid Agung Natuna bisa menampung sedikitnya 5.000 jamaah. Pada luar masjid terdapat pohon kurma yang tumbuh dengan subur.
 
Kontributor: Alfi Al Rasyid

(fru)

