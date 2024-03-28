...

Lantunan Syair Buton Kuno dalam Tradisi Kambua-Kambua

Andhy Eba, Jurnalis · Kamis 28 Maret 2024 09:53 WIB
Lantunan syair Buton Kuno dinyanyikan sekelompok anak kecil. Lokasinya di Kampung Kaobula, Batupoaro, Baubau, Sulawesi Tenggara.
 
Ini adalah tradisi kambua-kambua yang berusia ratusan tahun, sejak kesultanan Buton. Kambua-kambua merupakan ajakan kepada warga untuk ke masjid dan ibadah berjamaah.
 
Dahulu, tradisi ini merupakan sanksi untuk warga yang tidak salat tarawih di masjid. Namun, seiring waktu digantikan oleh anak-anak dengan membawa kotak sedekah.
 
Dana yang terkumpul nantinya akan diserahkan ke masjid. Sementara sebagian dana dibagikan ke anak-anak pelantun Kambua-Kambua.
 
