Lantunan syair Buton Kuno dinyanyikan sekelompok anak kecil. Lokasinya di Kampung Kaobula, Batupoaro, Baubau, Sulawesi Tenggara.

Ini adalah tradisi kambua-kambua yang berusia ratusan tahun, sejak kesultanan Buton. Kambua-kambua merupakan ajakan kepada warga untuk ke masjid dan ibadah berjamaah.

Dahulu, tradisi ini merupakan sanksi untuk warga yang tidak salat tarawih di masjid. Namun, seiring waktu digantikan oleh anak-anak dengan membawa kotak sedekah.

Dana yang terkumpul nantinya akan diserahkan ke masjid. Sementara sebagian dana dibagikan ke anak-anak pelantun Kambua-Kambua.

Kontributor: Andhy Eba

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News