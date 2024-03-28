Lantunan syair Buton Kuno dinyanyikan sekelompok anak kecil. Lokasinya di Kampung Kaobula, Batupoaro, Baubau, Sulawesi Tenggara.
Ini adalah tradisi kambua-kambua yang berusia ratusan tahun, sejak kesultanan Buton. Kambua-kambua merupakan ajakan kepada warga untuk ke masjid dan ibadah berjamaah.
Dahulu, tradisi ini merupakan sanksi untuk warga yang tidak salat tarawih di masjid. Namun, seiring waktu digantikan oleh anak-anak dengan membawa kotak sedekah.
Dana yang terkumpul nantinya akan diserahkan ke masjid. Sementara sebagian dana dibagikan ke anak-anak pelantun Kambua-Kambua.
Kontributor: Andhy Eba
(fru)
