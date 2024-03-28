Pria WNA Amerika yang diduga sebagai pelaku penculikan anak telah diamankan Polresta Denpasar. Peristiwa terjadi berawal ketika korban bersama sepupunya pergi ke warung melewati rumah pelaku di kawasan Perumahan Kori Nuansa Ungasan, Kuta Selatan Badung, tiba-tiba pelaku menarik korban dan membawa ke rumahnya.

Pelaku sempat mengambil pisau dapur, korban berhasil diselamatkan oleh pihak keluarga dengan mendobrak pagar. Polisi sedang mendalami motif pelaku dan memeriksa kejiwaannya ke rumah sakit.

Kontributor: Indira arri

(mhd)

