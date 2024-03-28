...

Polisi Tangkap Pria WN Amerika yang Culik Bocah Perempuan 8 Tahun di Bali

Indira Arri, Jurnalis · Kamis 28 Maret 2024 20:02 WIB
Pria WNA Amerika yang diduga sebagai pelaku penculikan anak telah diamankan Polresta Denpasar. Peristiwa terjadi berawal ketika korban bersama sepupunya pergi ke warung melewati rumah pelaku di kawasan Perumahan Kori Nuansa Ungasan, Kuta Selatan Badung, tiba-tiba pelaku menarik korban dan membawa ke rumahnya.
 
Pelaku sempat mengambil pisau dapur, korban berhasil diselamatkan oleh pihak keluarga dengan mendobrak pagar. Polisi sedang mendalami motif pelaku dan memeriksa kejiwaannya ke rumah sakit.
 
Kontributor: Indira arri

(mhd)

