Kebakaran melanda sebuah rumah di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur pada Kamis (28/3) siang. Petugas Dinas Kebakaran Jakarta Timur yang tiba di lokasi langsung memadamkan api agar tidak merambat ke bangunan lain.

Diduga kebakaran yang terjadi di pemukiman padat penduduk ini terjadi akibat korsleting listrik. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 14 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi.

Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.

Kontributor: Rio Manik

Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

