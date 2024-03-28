Rombongan peziarah yang menggunakan perahu kayu penyebrangan dari Wureh menuju Pelabuhan Rakyat Pante Pallo mengalami insiden. Kapal rombongan peziarah terombang-ambing terbawa arus kencang di tengah Laut Arus Gonsalu Pante Pallo, Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Satuan Polair setempat langusng melakukan evakuasi terhadap penumpang kapal. Evakuasi penumpang yang didominasi mahasiswi tersebut berlangsung dramatis.

Diketahui, rombongan peziarah baru selesai melakukan ziarah ke Kapela Tuhan Berdiri di Desa Wureh.

Kontributor: Joni Nura

Produser: Ifaldi Musyaddat

(fru)

