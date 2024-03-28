...

Kapal Mati Mesin, Evakuasi Peziarah di Gonsalu Pante Pallo Berlangsung Dramatis

Joni Nura, Jurnalis · Kamis 28 Maret 2024 11:31 WIB
Rombongan peziarah yang menggunakan perahu kayu penyebrangan dari Wureh menuju Pelabuhan Rakyat Pante Pallo mengalami insiden. Kapal rombongan peziarah terombang-ambing terbawa arus kencang di tengah Laut Arus Gonsalu Pante Pallo, Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT).
 
Satuan Polair setempat langusng melakukan evakuasi terhadap penumpang kapal. Evakuasi penumpang yang didominasi mahasiswi tersebut berlangsung dramatis.
 
Diketahui, rombongan peziarah baru selesai melakukan ziarah ke Kapela Tuhan Berdiri di Desa Wureh.
 
Kontributor: Joni Nura
Produser: Ifaldi Musyaddat

(fru)

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo

Suntikan Dana Jumbo Rp200 T ke Himbara Harus Ada Arahan Jelas

