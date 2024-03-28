...

Penghuni Salat Tarawih ke Citayam, Rumah di Jatinegara Ludes Terbakar

Sofyan Firdaus, Jurnalis · Kamis 28 Maret 2024 10:58 WIB
Warga Jalan Cipinang Jaya, Jatinegara, Jakarta Timur, dikejutkan dengan munculnya api dari sebuah rumah, Rabu (27/3). Api yang membesar membuat kepanikan warga. 
 
Diketahui, api berasal dari rumah yang ditinggal penghuninya salat tarawih di Citayam, Depok. Petugas yang datang mengalami kesulitan karena sempitnya akses jalan serta kendaraan yang parkir sembarangan.
 
Sementara itu, seorang warga jatuh pingsan akibat tersengat listrik saat arus belum dipadamkan.
 
Kontributor: Sofyan Firdaus

(fru)

