...

TAUSIYAH RAMADHAN Prof. Dr. Gunawan Suryoputro, M.Hum: Ramadhan dan Spirit Literasi Umat

Vincentius Camar, Jurnalis · Rabu 27 Maret 2024 17:50 WIB
A A A
Dalam tausiyah kali ini Ustaz Prof. Dr. Gunawan Suryoputro, M.Hum mengambil tema Ramadhan dan Spirit Literasi Umat yang merujuk pada laporan lembaga kependudukan dunia mengenai hasil risetnya tentang rata-rata IQ bangsa Indonesia barada di posisi 130 dari seluruh negara yang disurveinya.
 
Hal ini bisa menjadi renungan bagi kita, bangsa Indonesia khususnya umat muslim, yang pada saat ini kita hubungkan dengan bulan Ramadhan yang penuh dengan keagungan dan kesadaran literasi atau pengembangan ilmu 
pengetahuan. 
 
Maka daripada itu, di bulan yang penuh kemuliaan ini, mari kita hidupkan lagi semangat membaca, semangat cinta pada ilmu pengetahuan yang dimulai dari diri kita, keluarga kita, dan lingkungan kita.
 
Produser: Vincentius Camar

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut | The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong | The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN | The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK | The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha | The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo | The Daily Buzz

Suntikan Dana Jumbo Rp200 T ke Himbara Harus Ada Arahan Jelas The Daily Buzz

Suntikan Dana Jumbo Rp200 T ke Himbara Harus Ada Arahan Jelas | The Daily Buzz

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini