Dalam tausiyah kali ini Ustaz Prof. Dr. Gunawan Suryoputro, M.Hum mengambil tema Ramadhan dan Spirit Literasi Umat yang merujuk pada laporan lembaga kependudukan dunia mengenai hasil risetnya tentang rata-rata IQ bangsa Indonesia barada di posisi 130 dari seluruh negara yang disurveinya.

Hal ini bisa menjadi renungan bagi kita, bangsa Indonesia khususnya umat muslim, yang pada saat ini kita hubungkan dengan bulan Ramadhan yang penuh dengan keagungan dan kesadaran literasi atau pengembangan ilmu

pengetahuan.

Maka daripada itu, di bulan yang penuh kemuliaan ini, mari kita hidupkan lagi semangat membaca, semangat cinta pada ilmu pengetahuan yang dimulai dari diri kita, keluarga kita, dan lingkungan kita.

Produser: Vincentius Camar

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News