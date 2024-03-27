...

2 Calo yang Ancam Penumpang Bus di Pelabuhan Merak Ditangkap

Iskandar Nasution, Jurnalis · Rabu 27 Maret 2024 18:40 WIB
Calo yang mengancam calon penumpang bus di sekitar Pelabuhan Merak ditangkap. Kedua pelaku mengaku sengaja mencari keuntungan lebih dengan cara melakukan intimidasi kepada calon penumpang bus 
 
Polisi menyiagakan personelnya di sejumlah lokasi keramaian untuk mengantisipasi adanya calo dan tindak kriminal jelang mudik lebaran.
 
Polisi memastikan akan melakukan tindakan tegas terhadap pelaku kejahatan yang memanfaatkan momen mudik lebaran.
 
Kontributor: Iskandar Nasution

(fru)

