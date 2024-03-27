Calo yang mengancam calon penumpang bus di sekitar Pelabuhan Merak ditangkap. Kedua pelaku mengaku sengaja mencari keuntungan lebih dengan cara melakukan intimidasi kepada calon penumpang bus

Polisi menyiagakan personelnya di sejumlah lokasi keramaian untuk mengantisipasi adanya calo dan tindak kriminal jelang mudik lebaran.

Polisi memastikan akan melakukan tindakan tegas terhadap pelaku kejahatan yang memanfaatkan momen mudik lebaran.

Kontributor: Iskandar Nasution

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News