Sebuah toko handphone di Madiun, Jawa Timur, menjadi sasaran aksi kejahatan. Seorang pria membawa kabur satu unit handphone saat hendak melakukan transaksi.

Dalam CCTV, pelaku mendatangi konter dan berpura-pura menanyakan harga satu unit handphone. Saat pemilik toko lengah, pria tersebut langsung membawa lari handphone senilai Rp4,5 juta.

Diketahui peristiwa dengan modus serupa sudah terjadi 3 kali, namun 2 aksi sebelumnya berhasil digagalkan.

Kontributor: Arif Wahyu Efendi

Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News