Jelang mudik lebaran 2024 ruas jalan alternatif lintas tengah Kota Bekasi rusak. Rusaknya jalan sangat membahayakan pengguna kendaraan bermotor yang melintasinya.

Adanya proyek sistem penyediaan air minum Jatiluhur yang menutup sebagaian jalan yang menghubungkan Jakarta dengan Kota Bekasi kerap membuat kemacetan panjang.

Pada malam hari, sejumlah lampu jalan juga mati sehingga membuat jalanan menjadi gelap.

Kontributor: Rahmat Ilyasan

