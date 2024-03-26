Sejumlah kendaraan baik roda dua maupun empat nekat melintasi banjir. Lokasi di Jalan Raya Sawangan, Simpang Mampang, Depok, Jabar, Senin (25/3) malam.

Menurut sejumlah warga, banjir terjadi akibat meluapnya aliran Kali Licin. Bahkan ketinggian banjir kali ini mencapai 50 sentimeter. Hal ini kerap terjadi saat hujan deras serta derasnya debit air kiriman dari Bogor.

Akibat banjir di Jalan Raya Sawangan ini sempat membuat arus lalu lintas macet. Sejumlah personel Kepolisian pun disiagakan ke lokasi untuk mengatasi kemacetan.

Reporter: Iyung Rizki

Produser: Akira AW

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News