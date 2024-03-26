...

Simpang Jalan Mampang Depok Dikepung Banjir, Banyak Motor Mati Mesin

Iyung Rizki, Jurnalis · Selasa 26 Maret 2024 10:00 WIB
A A A
Sejumlah kendaraan baik roda dua maupun empat nekat melintasi banjir. Lokasi di Jalan Raya Sawangan, Simpang Mampang, Depok, Jabar, Senin (25/3) malam.
 
Menurut sejumlah warga, banjir terjadi akibat meluapnya aliran Kali Licin. Bahkan ketinggian banjir kali ini mencapai 50 sentimeter. Hal ini kerap terjadi saat hujan deras serta derasnya debit air kiriman dari Bogor.
 
Akibat banjir di Jalan Raya Sawangan ini sempat membuat arus lalu lintas macet. Sejumlah personel Kepolisian pun disiagakan ke lokasi untuk mengatasi kemacetan.
 
Reporter: Iyung Rizki
Produser: Akira AW

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Tampil Ciamik! Skuad Persib Bandung Sinyal Kuat Jadi Miniatur Timnas Indonesia

Tampil Ciamik! Skuad Persib Bandung Sinyal Kuat Jadi Miniatur Timnas Indonesia

Terbongkar! Mantan Jubir PCO Bocorkan Gaya Komunikasi Gibran yang Sebenarnya

Terbongkar! Mantan Jubir PCO Bocorkan Gaya Komunikasi Gibran yang Sebenarnya

Banjir Melanda, Pos Indonesia Tetap Salurkan BLTS Kesra di Wilayah Terdampak Bencana Kabupaten Agam

Banjir Melanda, Pos Indonesia Tetap Salurkan BLTS Kesra di Wilayah Terdampak Bencana Kabupaten Agam

Air Mata Menetes! Adhie Massardi Tercekat Ingat Kenangan Bersama Gus Dur

Air Mata Menetes! Adhie Massardi Tercekat Ingat Kenangan Bersama Gus Dur

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini