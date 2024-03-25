Wakil Indonesia berhasil membawa pulang satu gelar juara dan dua runner up di BWF Swiss Open 2024 setelah pertandingan final pada Minggu (24/3) yang bisa disaksikan live streaming di Vision+ . Pasangan ganda putri, Lanny Tria Mayasari/Ribka Sugiarto menyumbang gelar juara usai mengalahkan wakil Taiwa Hsu Ya Ching/Lin Wan Ching.

Performa lanny/Ribka tak lagi diragukan dari awal pertandingan, jauh meninggalkan lawan di belakang. Mengakhiri permainan tiga gim dengan skor 13-21, 21-16, 21-8. Sejak dipasangkan pada Oktober 2022, pertandingan ini adalah gelar pertama bagi Lanny/RIbka di turnamen BWF Super 300.

Menyusul di nomor tunggal putri, Gregoria Mariska Tunjung yang menjadi runner up usai dikalahkan oleh wakil Spanyol, Carolina Marin. Duel sengit sepanjang tiga gim selama 1 jam 21 menit dengan skor 19-21, 21-13, 20-22.

Selain itu, pasangan ganda putra, Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana tangguh di posisi runner up dan harus menerima kemenangan wakil Inggris, Ben Lane/Sean Vendy. Permainan berlangsung alot dengan dua gim dan saling mengejar. Gim berakhir dengan skor 22-24, 26-28.

Rekap Juara BWF Swiss Open 2024

Ganda Putra: Ben Lane/Sean Vendy (Inggris)

Ganda Putri: Lanny Tria Mayasari/Ribka Sugiarto

Tunggal Putra: Lin Chun-Yi (Taiwan)

Tunggal Putri: Carolina Marin (Spanyol)

Ganda Campuran: Goh Soon Huat/Lai Shevon Jamie (Malaysia)

