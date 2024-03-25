Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Bogor membuat tebing setinggi 10 meter mengalami longsor. Lokasi di Kampung Pabuaran, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Senin (25/3).
Akibatnya, tiga rumah mengalami kerusakan parah di bagian dapur. Warga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman yakni masjid.
Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.
Kontributor: Wildan Hidayat
Produser: Akira AW
