Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Bogor membuat tebing setinggi 10 meter mengalami longsor. Lokasi di Kampung Pabuaran, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Senin (25/3).

Akibatnya, tiga rumah mengalami kerusakan parah di bagian dapur. Warga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman yakni masjid.

Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.

Kontributor: Wildan Hidayat

Produser: Akira AW

(fru)

