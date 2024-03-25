...

Saat Warga Bahu Membahu Bersihkan Lumpur Pasca-Banjir di Wilayah Depok

Irfan Maruf, Jurnalis · Senin 25 Maret 2024 11:40 WIB
Sejumlah kawasan di wilayah Depok, Jabar yang mengalami banjir berangsur surut. Masyarakat mulai terlihat bahu-membahu melakukan pembersihan lumpur, Senin (25/3). Beberapa orang yang telah selesai membersihkan tempat tinggalnya juga membantu tetangganya. 
 
Selain rumah warga dan jalanan, salah satu bangunan yang terdampak ialah Masjid Jami' Al Istiqomah. Akibat banjir ini, sejumlah warga membuat tanggul di pintu masuk masjid agar air tidak lagi masuk.
 
Reporter: Irfan Maruf 
Produser: Akira AW

(fru)

