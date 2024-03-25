...

Solusi Sementara Genangan Hek Kramat Jati, Tanggul Kalibaru yang Jebol Ditutup Karung Pasir

Rio Manik, Jurnalis · Senin 25 Maret 2024 11:00 WIB
Penanganan sementara luapan air dari tanggul Kalibaru yang jebol mulai dilakukan, Senin (25/3). Satu per satu karung pasir dikirimkan untuk menutup luapan air di lokasi tanggul yang jebol.
 
Untuk lokasi terparah dari tanggul yang jebol, perbaikan masih menunggu berkurangnya debit air. Sementara, ketinggian banjir di Pertigaan Hek, Kramat Jati, Jakarta Timur perlahan mulai surut.
 
Meski begitu, kemacetan panjang kendaraan masih terjadi di Pinang Ranti, Pasar Rebo dan Cililitan.
 
Reporter: Rio Manik
Produser: Akira AW

