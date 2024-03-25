Penanganan sementara luapan air dari tanggul Kalibaru yang jebol mulai dilakukan, Senin (25/3). Satu per satu karung pasir dikirimkan untuk menutup luapan air di lokasi tanggul yang jebol.

Untuk lokasi terparah dari tanggul yang jebol, perbaikan masih menunggu berkurangnya debit air. Sementara, ketinggian banjir di Pertigaan Hek, Kramat Jati, Jakarta Timur perlahan mulai surut.

Meski begitu, kemacetan panjang kendaraan masih terjadi di Pinang Ranti, Pasar Rebo dan Cililitan.

Reporter: Rio Manik

Produser: Akira AW

(fru)

