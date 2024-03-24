Inilah Masjid Al Hikmah yang berada di Jalan Soka Nomor 18, Denpasar Timur, Bali. Masjid ini memiliki keunikan tersendiri karena mengambil gaya arsitektur khas Bali.

Masjid ini dibangun tahun 1978 oleh seseorang bernama H Abdurrahman. Lalu, didirikan di atas tanahnya yang telah diwakafkan.

Setelah itu, masjid ini direnovasi pada tahun 1995 oleh Bapak Sunarso. Kemudian Bapak Sunarso berinisittif mengusung gaya arsitektur khas Bali.

Kontributir: Indira Arri

Prdoduser: Akira AW

(fru)

