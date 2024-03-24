Seorang pria (55) ditemukan tewas di bahu jalan, Sabtu (23/3) malam. Tepatnya di Jalan Puri Lingkar Dalam, Kembangan, Jakarta Barat.

Sang istri yang mengetahui suaminya tewas seketika menangis histeris. Kejadian berawal saat korban hendak pergi ke klinik usai salat tarawih.

Korban yang menderita penyakit jantung pergi seorang diri dengan berkendara motor. Tiba-tiba saat di jalan korban terjatuh setelah kehilangan kesadarannya.

Polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan identifikasi kepada korban. Korban kemudian dibawa ke rumah duka di Duri Kosambi, Cengkareng, Jakbar.

