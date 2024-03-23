...

Intip Masjid Bawah Tanah di Banyuwangi, Dulunya Kolam Ikan

Eris Utomo, Jurnalis · Sabtu 23 Maret 2024 16:00 WIB
Masjid Sidrotul Muntaha terletak di Desa Karangharjo, Banyuwangi, Jawa Timur. Masjid ini terbilang unik karena dibangun di bawah tanah dengan kedalaman lebih dari 5 meter dengan luas 1.000 meter persegi.
 
Masjid ini dibangun oleh keluarga Haji Muhammad Ali Purwanto pada tahun 2018. Menariknya, pembangunan masjid ini hanya melibatkan 25 tukang bangunan. 
 
Sebelum dibangun masjid, lokasi ini merupakan kolam ikan yang lama tidak produksi. Selain tempat ibadah, masjid ini juga menjadi objek wisata religi.
 
